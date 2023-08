Inter, Balogun ancora escluso da Arteta Le ultime sull’attaccante dell’Arsenal

Giorni caldi per quanto riguarda Folarin Balogun, con l‘Inter che ha intensificato i contatti per arrivare ad acquistare l’attaccante dell’Arsenal.

Indizio importante arriva dal club londinese, con Mikel Arteta che non lo ha inserito nei convocati per la sfida di Community Shield contro il City, spedendolo addirittura in tribuna.

