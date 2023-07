Inter, Balogun in pole per l’attacco. Investimento minore per l’attaccante statunitense rispetto a Lukaku

Il dossier più corposo riguarda Balogun, visto che è stato seguito per tutta la stagione trascorsa in prestito al Reims. I suoi numeri sono stati eccellenti, vale a dire 22 gol in 39 apparizioni. Ora il 22enne americano è rientrato all’Arsenal che lo valuta una quarantina di milioni.

Guarda caso quanto l’Inter aveva stanziato (bonus compresi) per Lukaku. Difficile che sul tavolo dei Gunners finisca la stessa cifra, tuttavia, considerata età e ingaggio, l’investimento sarebbe comunque inferiore rispetto a Big Rom. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L’articolo Inter, Balogun in pole per l’attacco. Investimento minore rispetto a Lukaku proviene da Inter News 24.

