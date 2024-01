I nerazzurri non possono festeggiare la vittoria della SuperCoppa tanto a lungo perché ci sono vittorie di competizioni più importanti da inseguire.

L’Inter è pronta a rituffarsi sul campionato con il morale alle stelle per la vittoria della terza SuperCoppa consecutiva vinta.

Le assenze

Una trasferta insidiosa attende i nerazzurri, quella di Firenze; gara resa ancora più difficile dalle squalifiche di 2 dei 3 centrocampisti titolari. Contro la Fiorentina infatti non ci saranno Calhanoglu e Barella appiedati dal giudice sportivo. Al loro posto dovrebbero giocare Asllani in regia e Frattesi come mezzala destra.

Kristjan Asllani

Le condizioni

Il difensore Alessandro Bastoni non ha giocato la SuperCoppa italiana per colpa di un affaticamento all’adduttore accusato nei giorni precedenti la finale. L’ex Atalanta non preoccupa e per lui non sono stati disposti neanche gli esami strumentali come riporta la Gazzetta dello Sport: oggi si è allenato in gruppo ma resta sotto osservazione per la prossima gara di campionato. È possibile che Inzaghi scelga di non rischiarlo perché nel week end successivo c’è lo scontro diretto contro la Juventus. Senza di lui l’Inter perde tanto nella costruzione dal basso e nella prima impostazione: al suo posto in SuperCoppa contro il Napoli ha giocato De Vrij con Acerbi spostato sul centro-sinistra. Difensivamente la differenza è molto poco ma la costruzione è leggermente più lenta e macchinosa: il tecnico dovrà tenere conto di tutto ciò, di sicuro non si può trascurare il match di Firenze per arrivare al 100% a quello contro la Juve.

