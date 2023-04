La città di Milano si cautela in vista di Inter-Benfica: attesi diversi tifosi portoghesi a San Siro

Il capoluogo lombardo si tutela in vista di Inter-Benfica. Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha voluto vietare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine nella zona di Corso Como, della Darsena, del centro della città, nella zona Sempione, San Siro e nelle vie adiacenti ai fini di garantire il regolare svolgimento ed evitare turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’articolo Inter-Benfica, vietata la vendita di alcolici in diverse zone di Milano: la decisione del Prefetto proviene da Inter News 24.

