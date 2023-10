Nel corso dell’ottavo turno di Serie A, il Milan sarà ospite del Genoa, mentre l’Inter affronterà il Bologna: il retroscena storico

Le due gare dell’ottavo turno di Serie A, Genoa-Milan e Inter-Bologna, sono legate da uno scherzo del destino molto interessante.

Come sottolinea il giornalista Giuseppe Pastore su Twitter: «Domani, per la SECONDA volta nella storia, #Milan e #Inter affronteranno nello stesso giorno un allenatore che da giocatore aveva vinto una Champions per loro. Era già successo il 1° dicembre 2021, con Genoa-Milan 0-3 (Shevchenko) e Inter-Spezia 2-0 (sempre Thiago Motta)».

L’articolo Inter Bologna, lo scherzo del destino legato al Milan: i dettagli proviene da Inter News 24.

