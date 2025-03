Inter, brutte notizie: l’emergenza si aggrava

I nerazzurri si stanno godendo il meritato riposo anche perché dopo la sosta non ci sarà un attimo di respiro: domani tornano al lavoro gli infortunati.

Il periodo delle nazionali porta sempre con sé il rischio di perdere giocatori fondamentali per le squadre di club. Le gare internazionali, spesso ravvicinate e giocate con grande intensità, mettono a dura prova la tenuta fisica degli atleti. L’Inter, impegnata nella lotta su più fronti, deve fare i conti con una situazione delicata. La speranza era quella di riavere tutti i giocatori in buone condizioni al rientro, ma alcuni di loro hanno subito contrattempi che potrebbero influenzare i prossimi impegni della squadra di Inzaghi. Alcune buone notizie però ci sono.

Recuperi importanti ma qualche assenza pesante

Mentre alcuni elementi della rosa stanno completando il percorso di recupero, altri rischiano di dover rimanere ai box per un periodo prolungato. De Vrij, Dimarco e Darmian potrebbero essere a disposizione già per la sfida con l’Udinese del 30 marzo, un segnale positivo per il tecnico nerazzurro. Al contrario, altri giocatori non avranno lo stesso rientro immediato. Zielinski, alle prese con una lesione, dovrà fermarsi per almeno 45 giorni, dicendo addio ai quarti di Champions League. Per Zalewski, invece, il problema fisico sembra meno preoccupante rispetto al connazionale, anche se la Polonia ha preferito non rischiarlo: in teoria anche lui potrebbe tornare a disposizione per il match con i friulani. Gli acciaccati torneranno ad allenarsi domani ad Appiano Gentile per sedute personalizzate.

Dumfries ko, la fascia destra in emergenza?

L’ultima tegola arriva dalla fascia destra, visto che Dumfries ha riportato un problema ai flessori della coscia. L’Olanda, valutate le sue condizioni, ha deciso di rispedirlo a Milano, proprio come la Francia ha fatto con Thuram. Secondo Sportmediaset, la data del rientro in campo potrebbe essere il 5 aprile, quando l’Inter affronterà il Parma, ma resta da capire come procederà il recupero. Questo stop crea un potenziale problema sulle corsie esterne. Con la stagione che entra nella fase decisiva, Inzaghi dovrà gestire al meglio le energie del gruppo, evitando ulteriori complicazioni fisiche che potrebbero compromettere la corsa ai trofei.

