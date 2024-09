Il regista turco tiene in apprensione Inzaghi ed i tifosi nerazzurri: l’ex Milan è in netto miglioramento ma potrebbe non giocare la prossima gara.

L’Inter registra buone notizie provenienti dalla nazionale di calcio della Turchia. Dopo aver trascorso 3 giorni ad allenarsi individualmente a causa di un problema all’anca emerso durante la partita contro l’Atalanta, Hakan Calhanoglu ieri è finalmente tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.

Le sue condizioni

La riabilitazione del regista è stata seguita con particolare attenzione non solo dall’ambiente turco ma anche dai tifosi dell’Inter, ansiosi di vedere il giocatore ritornare in forma. Le foto pubblicate dallo stesso Calhanoglu e dalla federazione calcistica turca hanno mostrato il centrocampista lavorare a fianco dei suoi compagni, sorridente e apparentemente libero da fastidi. Questi momenti condivisi sui social hanno rafforzato la fiducia sia nei tifosi che nel corpo tecnico riguardo al suo stato fisico.

Hakan Calhanoglu

In dubbio

La disponibilità di Calhanoglu si presenta come una ventata di ottimismo per la Turchia in vista della prossima sfida di Nations League contro il Galles. La sua presenza in campo è di vitale importanza per la strategia di gioco della squadra. Tuttavia, permangono dubbi sulla decisione del C. T. Montella di impiegarlo immediatamente dopo il ritorno dall’infortunio, onde evitare rischi inutili.

Inzaghi spera

Dall’altro lato, la notizia del suo recupero è un segnale estremamente positivo per Simone Inzaghi e l’Inter anche se magari i nerazzurri sperano che la Turchia adotti la cautela al riguardo.

