L’esterno dell’Inter Carlos Augusto ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d’inizio del match contro l’Udinese

Ecco le dichiarazioni di Carlos Augusto a Inter TV, nel pre-partita del match tra l’Inter e l’Udinese.

PARTITA- «Se sarà difficile replicare la stessa intensità? Difficile no perché nella nostra squadra c’è qualità e fisicità per farlo, dobbiamo restare concentrati e fare una grande partita come contro il Napoli».

