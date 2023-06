Inter, c’è ancora vantaggio su Frattesi: Marotta vuole chiudere in fretta la trattativa per il centrocampista

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l‘Inter rimane ancora in vantaggio per Davide Frattesi, nonostante il forte interesse di tante altre società di Serie A.

L’intenzione di Marotta è mettere sul piatto una cifra intorno ai 35 milioni, in caso di cessione di Brozovic per chiudere l’affare in maniera rapida.

L’articolo Inter, c’è ancora vantaggio su Frattesi: Marotta vuole chiudere in fretta proviene da Inter News 24.

