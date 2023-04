Se il Milan col quarto potrebbe permettersi di fare mercato, l’Inter potrebbe permettersi di trattenere alcuni big della rosa

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri devono centrare l’entrata in Champions in campionato per non dover essere costretti ad abbassare il monte ingaggi. In ottica estate poi permetterebbe di di fare qualche investimento per rinforzare l’organico.

