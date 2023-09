Partenza lampo dell’Inter in Serie A: è accaduto solo altre tre volte

Come riporta Opta Paolo, l’Inter ha vinto le prime cinque partite di Serie A in quattro occasioni totali. E in nessuna delle precedenti è mai riuscita a vincere lo scudetto.

L’Inter ha vinto le prime 5 partite in una stagione di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2019/20 con Antonio Conte, il 2015/16 con Roberto Mancini e il 1966/67 con Helenio Herrera allenatore. Marcia.

L’articolo Inter, cinque su cinque: è accaduto solo altre tre volte proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG