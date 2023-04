Problemi per l’esterno nerazzurro, uscito per un problema alla spalla dopo il gol del 2-1

Gol amaro per Robin Gosens, che dopo la rete siglata per il 2-1 dell’Inter sulla Lazio, è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema alla spalla.

La società ha comunicato degli aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del tedesco.

COMUNICATO- «Robin Gosens è stato sostituto a causa di una lussazione alla spalla destra procuratasi nella caduta dopo il suo gol contro la Lazio. La lussazione è stata ridotta nello spogliatoio dallo staff medico nerazzurro»

