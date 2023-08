Il giornalista Paolo Condò ha detto la sua sul mercato dell’Inter e sui colpi nel settore offensivo: le parole

In collegamento su Sky Sport, Paolo Condò parla così degli attaccanti dell’Inter. Le parole.

INTER– «Nessuno è convinto sugli attaccanti dell’Inter. Sono arrivati comunque grandi giocatori, Frattesi aumenta l’impatto della squadra in modo pesante, anche Carlos Augusto è un altro di alto livello anche se crea un dualismo con Dimarco che è il titolare. Onana per il tipo di gioco, lo ha riconosciuto anche Guardiola, dava alcune giocate che non sono sicuro Sommer possa dare. Sommer forse è più bravo tra i pali».

L’articolo Inter, Condò sul mercato: «Non sono convinto degli attaccanti» proviene da Inter News 24.

