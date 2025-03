Inter: cosa serve per riconquistare lo scudetto? Il calendario e i segreti della corsa finale

I nerazzurri hanno ora 3 punti di vantaggio sulla seconda classificata e 6 sulla terza: va sottolineato però che sono stati persi tanti punti rispetto al passato.

La stagione in corso per l’Inter è ben lontana da quella dell’anno scorso, come evidenzia il Corriere della Sera. La squadra di Inzaghi ha 12 punti in meno rispetto a quanti ne aveva dopo 29 giornate nella passata stagione: il tutto è dovuto soprattutto alla volontà di non tralasciare nessuna competizione. Nonostante tutto, i nerazzurri continuano ad avere buone chance di vincere il titolo e l’”aiuto” viene anche da un altro parallelo.

La speranza di rivincere lo scudetto

Il campionato di quest’anno è nelle mani dell’Inter, che deve sperare di raccogliere almeno 18-20 punti nelle restanti partite. Nonostante il calendario fitto, Inzaghi non sembra intenzionato a nascondere la sua determinazione. Con la giusta mentalità, ogni sfida può diventare un’opportunità. La forza della squadra potrebbe rivelarsi proprio nei momenti più difficili, e se l’Inter riuscirà a gestire al meglio il suo tempo e le sue risorse, il sogno di riconquistare lo scudetto potrebbe ancora trasformarsi in realtà.

Il calendario complesso di aprile

Il mese di aprile risulta decisivo per la squadra milanese, con una serie di impegni che potrebbero minare la loro corsa. Tra i match più temibili ci sono le due sfide contro il Bayern Monaco nei quarti di Champions League e le due contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia. Il campionato non è certo più facile: dopo la sfida con l’Udinese, l’Inter dovrà affrontare il Parma, una trasferta pericolosa, seguita dal Cagliari a San Siro. La partita con il Bologna, che cade il giorno di Pasqua, è un’altra sfida insidiosa tra il ritorno con il Bayern e la semifinale di Coppa Italia contro i rossoneri. Non mancheranno difficoltà, ma il tecnico nerazzurro Inzaghi ha più volte ribadito la forza della sua squadra, consapevole che ogni tre giorni ci sarà una battaglia importante da affrontare.

Leggi l’articolo completo Inter: cosa serve per riconquistare lo scudetto? Il calendario e i segreti della corsa finale, su Notizie Inter.