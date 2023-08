Inter, Trubin piace anche al Benfica: i dettagli sulla possibile trattativa

Non ha ancora mollato definitivamente la pista Anatolij Trubin l’Inter, anche se le pretese dello Shaktar stanno rallentando la trattativa.

Come riporta il quotidiano portoghese Record, il portiere ucraino è il sogno del Benfica, che lo sta osservando per provare a portarlo in Portogallo.

L’articolo Inter, dal Portogallo, Trubin piace anche al Benfica: i dettagli proviene da Inter News 24.

