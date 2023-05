Alla fine Simone Inzaghi ha scelto di non correre rischi, decidendo di non convocare Danilo D’Ambrosio per la gara contro la Roma

Danilo D’Ambrosio non prenderà parte alla partita di domani tra Roma ed Inter. Il difensore era uscito dolorante nel corso dell’ultimo match contro l’Hellas Verona e nella giornata di ieri si era allenato a parte ad Appiano Gentile. A riportare la decisione presa da Inzaghi sulla sua non convocazione è Sky Sport.

Insieme a lui, restano fuori dalla lista dei convocati Skriniar e Gosens. Il tecnico nerazzurro ha deciso dunque di non correre rischi, nonostante per il numero 33 non si dovrebbe trattare di nulla di preoccupante, ma un semplice affaticamento muscolare.

L’articolo Inter, D’Ambrosio fuori dai convocati per la trasferta contro la Roma proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG