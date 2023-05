L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’uscita dall’Assemblea di Lega

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti all’uscita dall’Assemblea di Lega, l’ad del Monza Adriano Galliani ha detto la sua sullo scudetto del Napoli e sull’euroderby tra Milan ed Inter.

LE PAROLE –: «Tutta l’assemblea ha applaudito De Laurentiis e il suo Napoli. È una vittoria che allarga i confini del calcio italiano e questa notizia fa bene anche in funzione della cessione dei diritti tv. L’ideale in uno sport è che vinca uno diverso tutti gli anni. Chi vince l’euroderby? Non lo so perché ho comprato i biglietti sia per una partita che per l’altra».

L’articolo Galliani: «La vittoria del Napoli allarga i confini del nostro calcio, sull’euroderby…» proviene da Inter News 24.

