Danilho Doekhi è uno dei nomi papabili per il futuro della difesa dell’Inter, che è alla ricerca di un sostituto di Skriniar per l’estate

L’Inter rimane fortemente sulle tracce di Danilho Doekhi, difensore centrale dell’Union Berlino. I nerazzurri in estate dovranno correre ai ripari trovando un sostituto in difesa per Milan Skriniar che andrà al PSG.

Dalla Germania arrivano ulteriori conferme sul pressing dei nerazzurri sul centrale olandese. Nei giorni scorsi anche Seraino Dalgliesh, agente del calciatore, aveva confermato l’interesse del club di Viale della Liberazione.

L’articolo Doekhi-Inter, conferme dalla Germania sul forte interesse dei nerazzurri: la situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG