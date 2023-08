Inter, Demiral dice no alla Turchia: le ultime sul difensore, obiettivo di mercato del club nerazzurro

Non è mai tramontato il nome di Merih Demiral per la difesa dell’Inter, con il club nerazzurro che osserva la situazione del difensore turco.

Come riportato da Tuttosport, il centrale, che per ora ha detto no alle sirene turche, spera ancora in un trasferimento a Milano, ma l’Atalanta vuole incassare.

L’articolo Inter, Demiral dice no alla Turchia: le ultime sul difensore proviene da Inter News 24.

