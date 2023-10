Karl Rummenigge ha parlato dell’Inter e del percorso in Champions dei nerazzurri, ricordando la finale conquistata col City

Ospite del Festival dello Sport, Rummenigge ha anche ricordato la finale di Champions conquistata dall’Inter nella stagione precedente.

LE PAROLE- «L’anno scorso l’Inter era nel girone con Bayern Monaco, Barça e Plzen. Dopo la vittoria a San Siro per 2-0 del Bayern Monaco, ero perplesso sul passaggio del turno dei nerazzurri. Invece ce l’hanno fatta facilmente, ha vinto in casa col Barcellona, ha giocato anche bene a Monaco. Ha fatto un ritorno alla grande e meritando di andare in finale, poi è andata male ma comunque puà essere contenta».

L’articolo Inter e Champions, Rummenigge: «Ero perplesso lo scorso anno, poi…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG