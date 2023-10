Il giornalista Luca Marchetti ha detto la sua sulla situazione delicata di Rudi Garcia al Napoli, che gli ricorda l’Inter post-Mou

Ospite di Radio Marte, Luca Marchetti parla così del Napoli di Rudi Garcia, paragonando la situazione della panchina partenopea a quella dell’Inter dopo Mourinho.

LE PAROLE- «Cambiando Garcia i problemi del Napoli non si esauriscono e non si dissolvono, perché il mister ha raccolto una situazione di difficile gestione a prescindere. Sembrava il post-Mourinho all’Inter, dove lo spogliatoio non accolse bene un allenatore bravo come Rafa Benitez. Dopo un’annata straordinaria, c’è sempre un clima pareticolare»

