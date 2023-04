Come rende noto TMW, l’Inter sta monitorando con attenzione un difensore come possibile sostituto del partente Skriniar: ecco chi

TMW aggiorna sulla situazione calciomercato in casa dell‘Inter.

Con la partenza di Skriniar verso il PSG, i nerazzurri sono alla ricerca di un valido sostituto allo slovacco, e uno dei nomi che ingolosiscono maggiormente è quello del centrale dell’Union Berlin, Doekhi:

INTER- Prosegue il giro d’orizzonte per il difensore centrale chiamato a sostituire Skriniar. Di sicuro un altro giocatore che i nerazzurri stanno monitorando è Doekhi. Il centrale olandese, in forza all’Union Berlino, è stato protagonista di una grande stagione. Finora 5 gol e 2 assist in Bundesliga. Il suo contratto scade nel 2025 e potrebbe essere un’altra soluzione. L’Inter resta alla finestra.

L’articolo Inter e post-Skriniar: nerazzurri con decisione su un difensore proviene da Inter News 24.

