Mehdi Taremi è uno dei profili sondati dall’Inter per l’attacco: il Porto ha stabilito un costo ben preciso, ecco quale

Uno dei profili seguiti dall’Inter per l’attacco è quello di Mehdi Taremi, del Porto. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan, per cui potrebbe stagliarsi all’orizzonte un acceso derby di mercato.

Come rende noto Sky Sport, il Porto ha fissato il prezzo per il giocatore: 30 milioni per l’attaccante, che è finito nel mirino anche del Tottenham, in caso di partenza di Harry Kane.

