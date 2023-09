Mancano poco più di 48 ore al derby tra Inter e Milan e non mancano i dubbi di formazione da una parte e dall’altra: in casa nerazzurra è ballottaggio Pavard-Darmian

Pavard o Darmian? Domanda che forse troverà risposta a ridosso della partita, ma Inzaghi sembra avere le idee chiare su chi riporre la fiducia in vista di questa partita importantissima. Il tecnico, infatti, sembrerebbe orientato a schierare Darmian dall’inizio e permettere al francese di entrare con più calma e inserirsi con tranquillità nel gioco e nelle dinamiche di campo coi compagni.

Una scelta anche logica visto il periodo di forma dell’esterno azzurro, reduce dalla chiamata di Spalletti per la doppia sfida contro Macedonia del Nord e Ucraina, e poi memore degli ultimi due derby della scorsa stagione, quelli in Champions League, dove ha fermato Leao nella gara di ritorno ed è stato perfetto. Quindi Pavard per l’esordio, almeno da titolare, dovrà aspettare ma da qui a sabato potrebbe ancora cambiare tutto.

L’articolo Inter, esordio Pavard o conferma Darmian? Inzaghi ha le idee chiare proviene da Inter News 24.

