Il designatore Gianluca Rocchi ha scelto un milanese, Sozza, per le milanesi, nel derby tra Inter e Milan

Non una partita qualunque ma la stracittadina più sentita del territorio e lui di Seregno avrà l’occasione di mettersi in mostra dando una spallata importante alla territorialità. Un concetto già sdoganato sia nella finale di Coppa Italia tra i nerazzurri e la Fiorentina, oltre a Verona-Roma con Doveri arbitro.

L’AIA ha deciso di togliere questo freno e concedere a tutti gli arbitri di poter arbitrare tutte le partite a prescindere dalla sezione di appartenenza. Per Sozza, poi, è occasione importante perché da tutti è considerato uno dei migliori emergenti in Italia ed è Internazionale ma l’altra particolarità e che oltre al Var sarà seguito da casa dalla moglie Vanessa, ex arbitro, con cui poi si confronterà a casa prima e dopo il match.

L’articolo Inter-Milan, al Meazza c’è Sozza a dirigere: un milanese alle milanesi proviene da Inter News 24.

