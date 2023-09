Matteo Scarpa, allenatore della Juventus Women Primavera, ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Milan

Matteo Scarpa, allenatore della Juventus Women Primavera, si è così raccontato in un’intervista a Tuttosport parlando della lotta scudetto tra Inter e Milan.

SCUDETTO – «Il potenziale di questo gruppo si vede innanzitutto dal fatto che ci sono almeno 5 o 6 giocatrici già nel giro della prima squadra e, in generale, tante altre hanno le caratteristiche per un bel percorso. I nostri obiettivi li fisseremo ad aprile. Ma attenzione, non c’è solo la Roma: anche Milan e Inter hanno formato gruppi forti pescando anche all’estero».

