Svelati i prezzi e la modalità di vendita per i biglietti della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Lega Serie A per la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina.

Prezzi: Tribuna Monte Mario 190 euro

Tribuna Tevere 135 euro

Distinti 50 euro

Curve 35 euro

Bambini che non hanno compiuto il 6° anno di età: ingresso gratuito senza diritto di posto. Ai sostenitori della Fiorentina sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud.

I biglietti saranno in vendita in modalità digitale su vivaticket.com a partire dalle ore 14 di lunedì 8 maggio 2023. Per quanto riguarda i tifosi della Fiorentina, dalle 14 dell’8 maggio fino alle 10 del 10 maggio la vendita riservata sarà riservata ai possessori del “Pack a 2 gare” inserendo il numero della propria INViola Premium Card e della InViola Gold Card. Ogni “Pack a 2 gare” può acquistare fino a 4 biglietti purché gli intestatari siano possessori di “Pack a 2 Gare”, inserendo il relativo numero di tessera InViola.

Dalle 14 del 10 maggio fino alle 10 del 12 maggio la vendita sarà per gli abbonati 2022/23, dalle 14 del 12 maggio si aggiungeranno tutti coloro già in possesso della InViola Premium Card e della InViola Gold Card. Per entrambe le squadre, dalle 14 del 17 maggio partirà la fase della vendita libera.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG