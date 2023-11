Manca sempre meno ad Inter-Frosinone, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

San Siro si va riempiendo e l’Inter deve assolutamente battere il Frosinone per riprendersi la vetta della classifica a danno della Juventus, prossima avversaria a Torino dopo la sosta delle nazionali. Inzaghi non fa calcoli e sceglie la formazione migliore possibile al netto dell’infortunio di Pavard: difesa quindi formata da Darmian, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. Dumfries ha riposato in Champions ed ora è pronto a tornare dal primo minuto, lo stesso vale per Dimarco dall’altra parte; in attacco conferme per la Thu-La, in panchina non c’è Asllani a causa di un affaticamento muscolare. Di Francesco cambia modulo e passa al 3-4-2-1; ecco le formazioni ufficiali.

Federico Dimarco

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 44 Stabile, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

FROSINONE (3-4-2-1): 80 Turati; 22 Oyono, 5 Okoli, 30 Monterisi; 20 Lirola, 45 Barrenechea, 36 Mazzitelli, 3 Marchizza; 18 Soulé, 12 Reinier; 11 Cuni.

A disposizione: 1 Frattali, 31 Cerofolini, 4 Brescianini, 6 S. Romagnoli, 7 Baez, 8 Lulic, 9 Kaio Jorge, 10 Caso, 14 Gelli, 16 Garritano, 17 Kvernadze, 24 Bourabia, 27 Ibrahimovic, 47 Lusuardi, 70 Cheddira.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

L’articolo Inter-Frosinone, formazioni ufficiali proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG