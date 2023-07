Una volta ultimata la cessione del portiere entrerà nel vivo la trattativa per riportare il belga a Milano.

Il ritiro dell’Inter inizia il 10 luglio mentre quello del Chelsea 2/3 giorni dopo, per risolvere la grana Lukaku quindi urge fare in fretta. I nerazzurri per ora pensano solo a lui come centravanti della prossima stagione: piani B non sono contemplati al momento.

I londinesi chiedono un acquisto a titolo definitivo per 40 milioni mentre i nerazzurri proveranno a proporre, secondo la Gazzetta dello Sport, un prestito oneroso (cifra non specificata) con obbligo di riscatto a 30 milioni da esercitare nel 2024. I margini di trattativa sembrano esserci ed i prossimi 5 giorni saranno decisivi; i nerazzurri proveranno ad aumentare l’offerta con bonus che scatterebbero a risultati di squadra come un’ipotetica vittoria dello Scudetto.

