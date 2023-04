La Gazzetta dello Sport si coincentra sull’Inter che, alla luce delle ultime prestazioni, rischia di perdere tre giocatori chiave

Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’Inter è sotto bufera. Il trio degli incedibili, comporto da Bastoni, Lautaro e Barella, potrebbe sfaldarsi, con i tre giocatori chiave messi sul mercato e considerati cedibili dalla società:

INTER- L’azzurro, con Lautaro Martinez e Nicolò Barella, comporrebbe in teoria il trio degli irrinunciabili e incedibili, se non fosse che l’ex Atalanta ha un contratto in scadenza nel 2024. Bastoni vuole restare all’Inter dove si trova benissimo, ma chiede un ingaggio che si avvicini ai due compagni di squadra sopracitati. Inizialmente la trattativa si era fermata alla volontà del club di far partire l’adeguamento contrattuale da luglio, poi le trattative sono riprese con discreto entusiasmo con tanto di avvicinamento delle parti.

MERCATO- Aumenti simili di stipendio, però, sarebbero difficilmente concretizzabili senza gli introiti della principale competizione europea. E chissà che anche il giocatore possa in quel caso dare ascolto le lusinghe di chi in Champions League giocherebbe..

L’articolo Inter: il trio degli incedibili si sfalda, tutto è possibile proviene da Inter News 24.

