I nerazzurri ritengono terminata l’avventura del Tucu anche se in realtà offerte per lui non ne arrivano.

L’attacco dell’Inter con Marko Arnautovic è ora completo ma i piani dei dirigenti prevedono ancora l’uscita di Joaquin Correa per non meno di 15 milioni. L’ex Lazio non ha mai convinto del tutto e ha mostrato solo a sprazzi quello di cui è capace; 10 goal in 2 stagioni sono bottino molto deludente per un attaccante.

Mehdi Taremi

Difficile che in questi giorni arrivi un’offerta per lui, in caso contrario, come evidenzia il Corriere dello Sport, i dirigenti avrebbe il budget per puntare a uno tra Folarin Balogun, Mehdi Taremi ed Alvaro Morata. Poi si cercherà di trovare anche un braccetto a basso costo; non è escluso che il sesto difensore non arrivi.

