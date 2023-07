In casa dell’Inter è il Frattesi Day: tutto pronto in Viale della Liberazione per la firma del centrocampista

Dopo aver superato le visite mediche al Coni, Davide Frattesi è pronto a firmare il suo contratto quinquennale con l’Inter.

In sede è tutto pronto per il suo arrivo, e in questo momento è giunto anche il presidente Steven Zhang per accogliere il nuovo innesto nerazzurro.

Il Presidente dell’#Inter Steven Zhang è appena entrato in sede, pronto per accogliere, nel pomeriggio, #Frattesi. — Simone Togna (@SimoneTogna) July 6, 2023

