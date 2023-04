Simone Inzaghi, nella conferenza stampa dopo Inter-Lazio, ha parlato anche delle scelte in attacco per il Milan in Champions

Intervenuto in conferenza stampa dopo Inter-Lazio, Simone Inzaghi ha parlato così delle scelte in attacco per il Milan in Champions League:

«I quattro titolari dell’Inter in questo momento sono Lautaro, Lukaku, Correa e Dzeko. Se vai a vedere il minutaggio delle ultime partite si sono alternati e si sono dati grandissime soddisfazioni. In questo momento vediamo i due grandissimi gol di Lautaro, non so se giocando come è stato fino a dicembre avremmo avuto Lautaro in questo modo. Ho speranze perché è un ragazzo straordinario per come lavora».

