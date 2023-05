Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida domani dell’Inter contro la Fiorentina in finale di Coppa Italia.

PAROLE – «Domani è una finale e ne ho affrontate diverse, troveremo una squadra che è in grande salute e ha perso quattro partite nelle ultime 24, sappiamo cosa troveremo. Ci siamo affrontati tante volte e troveremo una squadra di assoluto valore, che si è meritata la finale come ci siamo meritati noi. Essendo una finale dovremo essere squadra con la S maiuscola, dovremo essere bravi a leggere i momenti della partita, si vivrà su momenti ed episodi, servirà bravura nell’indirizzare la gara. Espero di finali? Spero che questa fama possa continuare, mi fa piacere ma devo ringraziare i ragazzi per queste finali all’Inter. Ho trovato un gruppo splendido e ne abbiamo passate tante, momenti meno felici che tutti noi ricordiamo. Negli ultimi due mesi abbiamo fatto cose importantissime, la finale di Coppa Italia non è mai scontata, in campionato avevamo un ritardo importante e siamo stati bravi, ci manca un passetto. La finale di Champions era inaspettata, con i ragazzi una speranza l’avevamo sempre fin dal giorno del sorteggio».

