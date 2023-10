Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi prepara la squadra per il nuovo tour de force che attende i nerazzurri al rientro in campo

Il Corriere dello sport si sofferma sull’attualità di casa Inter, con il tecnico Simone Inzaghi chiamato ad affrontare i prossimi delicati impegni facendo anche rifiatare la squadra:

«Un tris di fuoco per l’Inter ma anche un tris di opportunità. Per riuscirci però sarà fondamentale gestire al meglio le forze ed evitare cali di tensione, come accaduto con Bologna e Sassuolo. Nella testa di Inzaghi esiste già uno schema che ricalca quello adottato in occasione del primo stop. Vale a dire che, per la prima gara, punterà su un’Inter pressoché titolare per poi affidarsi al turnover in Champions».

