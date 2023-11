Simone Inzaghi si gode il suo avvio record con l’Inter e prepara la gara contro la Juve, ma i numeri sono dalla parte del tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi si gode il suo triplo record con l’Inter e prepara la gara contro la Juve, ma i numeri sono dalla parte del tecnico nerazzurro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i numeri non sono tutto ma fanno capire la reale situazione in quel preciso istante. Analizzando le statistiche delle prime dodici giornate si può notare come i nerazzurri siano primi in tutto. Al di là della sconfitta col Sassuolo e del pari con il Bologna, per il resto è sempre stato uno show per Lautaro e compagni, capaci di registrare uno dei miglior avvii di stagione del club in A, oltre a essere il miglior attacco con 29 reti all’attivo e la miglior difesa con appena 6 gol concessi. E’ la squadra che ha fornito più assist (22), clean sheet (8, insieme alla Juve), più gol dai difensori (5) e realizzato più marcature da palla inattiva (9), a chiudere anche la % realizzativa più alta (14,22%).

