Particolare retroscena di Simone Inzaghi, il tecnico dell’Inter ha spiegato di aver bisogno di questa cosa per giocare bene

Non ci sono dubbi per Simone Inzaghi, la sua Inter ha bisogno di un buon campo per giocare bene. Ecco cosa ha spiegato il tecnico in conferenza stampa dopo il successo col Monza, in relazione alle gare (meno brillanti) con Genoa e Verona.

GARE CON VERONA E GENOA – «Bisognerebbe cercare di capire il perchè. Un motivo può essere anche il campo, qui a Monza era straordinario. Davvero un piacere giocare a calcio con un terreno del genere. L’Inter deve giocare bene tecnicamente e per farlo bene serve anche un terreno del genere»

