Inter Juve streaming LIVE e diretta TV: dove vederla, con la sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Reduce da tre ko consecutivi in campionato e l’accesso alla semifinale di Europa League, la Juventus di Allegri si prepara per il derby d’Italia di ritorno contro l’Inter.

Il match, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, andrà in scena mercoledì 26 aprile alle ore 21.00, a San Siro, e sarà visibile in diretta TV su Canale 5 e sull’app di Infinity.

