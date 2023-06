Il giocatore dell’Inter Alessandro Bastoni, al Media Day, ha rilasciato qualche dichiarazione tra campionato e finale di Champions League

Le parole di Alessandro Bastoni al Media Day sulla stagione dell’Inter: tra campionato e finale di Champions League.

FINALE DI CHAMPIONS – «Sappiamo che sarà una partita importante, poi analizzeremo meglio quella che sarà la partita di sabato. Conosciamo i valori del City e sappiamo come comportarci visto che hanno tantissimi giocatori. Siamo maturati parecchio rispetto alla finale d’Europa League, e vogliamo fare bene».

SEGNO NEL DESTINO CON EURO20 – «Secondo me è un semplice caso, e noi dobbiamo replicarci sotto il profilo dell’atteggiamento. Considerando che come Serie A siamo cresciuti parecchio. Non vedo l’ora di entrare in campo».

FUTURO E INTER – «Sono contento qua all’Inter. Guardiola Preferisco essere Inzaghiano. Voglio dimostrare di essere all’altezza di questo club».

GASPERINI – «Il suo pronostico? Sicuramente è un modo per darci coraggio. Io ho grande fiducia in noi, e metteremo in difficoltà il City».

L’articolo Inter, la conferenza stampa LIVE di Bastoni: «Partita importante. Rispetto ad EURO 2020…» proviene da Inter News 24.

