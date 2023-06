Il giocatore dell’Inter Federico Dimarco, al Media Day, ha rilasciato qualche dichiarazione tra campionato e finale di Champions League

Le parole di Federico Dimarco al Media Day sulla stagione dell’Inter: tra campionato e finale di Champions League.

SOGNO E OSSESSIONE – «Vincere questo trofeo per loro è una ossessione, mentre invece per noi è un sogno. Penso che per ognuno di noi sia un sogno realizzato quello di raggiungere la finale di Champions League».

PARTITA DA INTER – «Noi dobbiamo fare una partita da Inter, penso che tutta la squadra debba fare una grande partita. L’abbiamo dimostrato in questo percorso. Loro sono molto forti, se noi facciamo l’Inter ci possiamo togliere veramente delle soddisfazioni. Dobbiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Posso assicurare che noi daremo tutto, sputeremo sangue cercando sempre di dare il massimo fino alla fine della partita».

2010 – «Due percorsi diversi. Noi come loro siamo forti, ma loro avevano tanti giocatori esperti tipo Eto’o, noi invece siamo giovani, ma una bella squadra sperando di realizzare un grande sogno. I ricordi più belli sono stati il goal di Milito e la coppa alzata da Zanetti».

PERCORSO IN CHAMPIONS – «Normale che cambino i pronostici visti i gironi e gli avversari che abbiamo affrontato: giusto crederci».

DAL SETTORE GIOVANILE ALLA FINALE DI CHAMPIONS – «Sono tante le emozioni. Quando giochi fin da piccolo per questa squadra è normale sognare. In questi anni ho lavorato tanto per arrivare fino a qui».

L’articolo Inter, la conferenza stampa di Dimarco: «Realizzato un sogno. Rispetto al 2010» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG