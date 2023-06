Il giornalista Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulla situazione di Allegri paragonando la classifica citando l’Inter

Zazzaroni tramite Pressing ha voluto parlare dell’Inter provando a paragonare la situazione di classifica con la Juventus (Allegri in primis).

LE PAROLE – «Allegri rimane? Non sarebbe scandaloso. La Juve è terza, ha fatto 2 punti in più dell’anno scorso, l’Inter 12 in meno, il Milan 16 in meno. Su Allegri si parte sempre dal pregiudizio e si va avanti col pregiudizio: non ha avuto Dybala, Morata e tanti altri».

L’articolo Zazzaroni: «Allegri rimane? Non è un dramma. Per esempio l’Inter…» proviene da Inter News 24.

