Le dichiarazioni di Condò su quella che sarà la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Ecco le parole

Tramite Repubblica, il giornalista Paolo Condò ha voluto dire la sua sulla finale di Champions League City–Inter.

LE PAROLE – «Al Manchester City non manca né l’uno né gli altri, invece, e il compito dell’Inter sabato a Istanbul sarà durissimo, come del resto si ripete dalla sera in cui Guardiola si è preso una vistosa rivincita sul Real. Da allora non è cambiata la cifra del City, che ha vinto Premier e FA Cup e quindi insegue il rarissimo Treble (la vittoria nelle tre principali competizioni stagionali), un po’ motivazione e un po’ ossessione. Chissà se dovesse concretizzarsi il gioco dell’Inter sabato».

L’articolo Condò su City-Inter: «Triplete Manchester? Una vera ossessione» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG