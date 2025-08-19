Se fino a qualche mese fa sembrava impossibile arrivare a Donnarumma, ora l’Inter è in piena corsa per l’ingaggio del portiere ex Milan. Ci sono le cifre del sì.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma sembra ormai ben lontano da Parigi. Dopo settimane di indiscrezioni e segnali poco incoraggianti, è arrivata la conferma definitiva: il Psg ha deciso di fare a meno del portiere campione d’Europa, lasciandolo fuori dal progetto tecnico. A dare un quadro chiaro della situazione è stato il suo agente, che ha ripercorso le ultime settimane e spiegato come si è arrivati alla rottura. Al Mondiale ci hanno confermato che non c’erano altre offerte e abbiamo deciso di rimanere fino a fine contratto. Dieci giorni fa hanno scelto di fare fuori Gigio. È un danno di immagine da valutare con i legali – ha dichiarato il procuratore, sottolineando come la decisione del club francese sia stata improvvisa e non concordata.

I fatti parlano chiaro: l’acquisto del giovane portiere Lucas Chevalier dal Lille, la mancata convocazione di Donnarumma per la finale di Supercoppa Europea e le parole secche di Luis Enrique hanno sancito una frattura definitiva. Non si tratta solo di una scelta tecnica, ma di una presa di posizione che, secondo il suo entourage, avrà ripercussioni anche sul piano dell’immagine. Con il contratto in scadenza a giugno 2026, difficilmente si arriverà alla naturale conclusione del rapporto. Le prossime settimane saranno decisive per capire in quale direzione si muoverà il portiere, che non intende passare una stagione da comprimario. L’ipotesi di un addio immediato prende corpo, con diversi club pronti ad approfittare dell’occasione per assicurarsi un estremo difensore di livello internazionale.

Bookmaker, City avanti per Donnarumma: ma l’Inter resta in corsa

Secondo le valutazioni dei principali bookmaker, la pista più calda porta in Premier League. Il Manchester City è attualmente considerato il club favorito per assicurarsi le prestazioni di Donnarumma, con una quota di 1,20 su Snai, segno di un interesse concreto e probabilmente già avviato. Alle spalle dei campioni d’Inghilterra c’è il Manchester United, quotato a 4,50, che vedrebbe in Donnarumma il profilo giusto per dare solidità tra i pali. Ma, nonostante la forte concorrenza inglese, i betting analyst di Sisal mantengono viva l’ipotesi Inter, offerta a quota 5. La società nerazzurra, sebbene impegnata in un mercato complicato, resterebbe una destinazione possibile anche in virtù del fascino che Milano continua a esercitare sull’ex portiere rossonero.

Il Chelsea segue a 5,50, mentre tra le italiane spunta anche la Juventus a quota 9, opzione che al momento appare meno probabile. Decisamente più remota, quasi utopistica, l’ipotesi di un ritorno al Milan, bancato addirittura a 50 volte la posta. In sintesi, il futuro di Donnarumma è ancora tutto da scrivere, ma una cosa appare certa: il capitolo parigino è ormai chiuso. La scelta finale dipenderà da incastri di mercato, valutazioni economiche e ambizioni sportive, con l’Inter che, almeno secondo le quote, resta ancora agganciata alla corsa.