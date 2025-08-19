Max Allegri ha fatto sapere a Igli Tare che un giocatore non rientra nei suoi piani: la cessione è però più complicata del previsto.

Massimiliano Allegri sottolinea sempre la totale sintonia con la società in tutte le scelte, comprese quelle di mercato. Lo ha fatto finora in tutte le interviste rilasciate da quando è tornato a Milanello, precisando di essere sulla stessa lunghezza d’onda del direttore sportivo Igli Tare. Tuttavia proprio in questi giorni sta emergendo un problema che riguarda uno dei giocatori della rosa rossonera.

Il tecnico livornese ha fatto chiaramente capire a Yacine Adli che non c’è posto nel suo Milan. Il centrocampista è rientrato dal prestito alla Fiorentina, dove ha collezionato 5 reti in 24 presenze nelle varie competizioni: uno ‘score’ che però non sembra essere sufficiente per garantirgli un certo spazio nel Milan di Max Allegri.

Per questo già da qualche settimana il ds Tare si è messo all’opera per trovare la migliore destinazione possibile per l’ex Bordeaux, che ha ancora un anno di contratto con i rossoneri. Eppure, nonostante si ritrovi ad allenarsi con il Milan Futuro, il 25enne francese ha finora rifiutato qualsiasi proposta.

Milan, Allegri lo ha già fatto fuori: patata bollente per Tare

Evidentemente il classe 2000 non ha affatto gradito di essere stato messo sul mercato: il transalpino era convinto di potersi giocare le sue chances con il Diavolo ma l’idea del club di via Aldo Rossi sembra essere proprio un’altra, ovvero la cessione a titolo definitivo. Nelle scorse ore si era fatto avanti lo Spartak Mosca, ma Adli ha comunicato di non essere interessato alla proposta del club russo.

Gli ultimi rumors rivelano però che Adli è finito nel mirino del Sassuolo. Il giornalista Matteo Moretto ha precisato sul suo canale YouTube che il Milan è già d’accordo con i neroverdi emiliani: il problema resta sempre l’ex Bordeaux, che non pare gradire nemmeno questa soluzione. Stando alle indiscrezioni di mercato il giocatore è seguito anche dal Torino, sebbene in questo momento il Sassuolo sia in prima fila nella corsa al centrocampista.

Nelle sue due stagioni al Milan il centrocampista 25enne ha totalizzato 39 presenze, mettendo a segno una rete nel successo per 3-1 contro la Roma. La scorsa estate la Fiorentina lo aveva prelevato dai rossoneri con la formula del prestito con diritto di riscatto: i viola hanno però deciso di non versare i 10,5 milioni di euro necessari per il riscatto del transalpino.