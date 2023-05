I nerazzurri un po’ per il piano tattico scelto ed un po’ per l’inferiorità numerica hanno giocato molto sulla difensiva ieri al Maradona.

Un’Inter imbottita di riserve perde 3-1 a Napoli: Inzaghi, nonostante il quarto posto non ancora blindato, ha scelto lo stesso di far riposare i suoi uomini più rappresentativi. Troppo importanti le prossime partite anche se alla fine è arrivata la dodicesima sconfitta in campionato.

stadio Diego Armando Maradona

Anche prima dell’espulsione di Gagliardini i nerazzurri però sono apparsi piuttosto rinunciatari: secondo il Corriere della Sera però non si trattava di una prova generale della finale di Champions League. Contro il Manchester City non si potrà avere un atteggiamento così tanto difensivo anche se c’è da dire che Inzaghi a fine partita aveva fatto notare che nella ripresa il Napoli avrebbe concesso di più e che quindi la sua squadra avrebbe potuto osare maggiormente.

