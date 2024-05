Lautaro Martinez ha parlato del suo arrivo all’Inter e di come Milano sia diventata casa sua. Ha poi svelato come ha vissuto il rigore sbagliato contro l’Atletico.

Lautaro Martinez, attaccante di spicco dell’Inter e della nazionale argentina, si racconta in un’intimo colloquio con Diletta Leotta nel programma “Mamma Dilettante”. Accanto a lui, la sua compagna Agustina Gandolfo, con la quale condivide non solo la vita privata ma anche le gioie e le sfide del suo percorso professionale. Il dialogo tra i due svela retroscena inediti sulla carriera del calciatore e sulla loro vita a Milano, una città che ormai chiamano casa.

L’Adattamento a Milano

Arrivato nell’ombra di un grande nome come Mauro Icardi, Lautaro non ha trovato immediato spazio nell’attacco nerazzurro. L’adattamento non è stato semplice, tanto che l’idea di un ritorno in Argentina ha iniziato a sfiorarlo. “Giocavo poco e, abituato a essere sempre in campo, la situazione iniziale è stata complicata”, confessa il capitano dell’Inter. Tuttavia, grazie al sostegno del club e alla fiducia accordata nel tempo, ha iniziato a ritagliarsi uno spazio importante, diventando un punto fermo dell’attacco interista.

Lautaro Martinez

Il Supporto di Agustina

Un ruolo cruciale nel superamento delle difficoltà iniziali è stato quello di Agustina Gandolfo. La compagna di Lautaro lo ha sostenuto nei momenti di dubbio, offrendogli la stabilità emotiva necessaria per superare gli ostacoli. “La sua presenza mi ha dato la tranquillità di cui avevo bisogno in quei momenti difficili”, sottolinea Lautaro. Il loro legame appare come un elemento chiave non solo nella vita personale ma anche in quella professionale dell’attaccante.

Momenti Difficili e Successi

Nonostante i successi e l’affermarsi come uno degli attaccanti più temibili del campionato italiano, Lautaro non dimentica i momenti difficili, come il rigore sbagliato contro l’Atletico Madrid che lo ha profondamente amareggiato. Tuttavia, è la capacità di reagire alle difficoltà e di superarle a definire il carattere di un campione. “Milano è casa mia”, afferma con convinzione, sottolineando il legame profondo e sincero che si è creato con la città e i suoi tifosi.

Progetti Futuri e Riposo

Nonostante le vittorie e i titoli accumulati negli ultimi anni, Lautaro guarda al futuro con umiltà e dedizione, pronto ad affrontare nuove sfide. Una stagione impegnativa, complicata da un problema alla caviglia, non ha scalfito il suo spirito combattivo. Il calciatore anticipa che, dopo la finale di Istanbul, si è concesso un meritato riposo in Grecia, lontano dalle pressioni del calcio, per recuperare fisicamente e mentalmente in vista delle future competizioni.

