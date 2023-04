Prevista una grande presenza di tifosi biancocelesti per la sfida di domenica

Tutto pronto per la sfida tra Inter e Lazio di domenica 30 aprile. Partita attesa sia dalle due squadre, che da tutti i tifosi.

Come riportato da Il Tempo, l’attesa sarebbe altissima soprattutto per i tifosi biancocelesti, che saranno quasi 5500 in quel di San Siro.

