L’Inter Legends commuove i fan, ecco la foto dell’abbraccio degli ex calciatori nerazzurri, qui il bellissimo post della partita

Gli anni passano ma i ricordi restano. L’Inter Legends fa commuovere i fan che hanno riempito di like e commenti l’ultimo post Instagram della società nerazzurra. Nell’immagine infatti, si può vedere il gruppo degli ex calciatori del club lombardo riunito in un abbraccio. Epoche diverse certo, ma un qualcosa in comune: l’aver scritto pagine di storia con l’Inter.

INTER – «A night to remember»

L’articolo Inter Legends, l’abbraccio degli ex commuove i fan – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG