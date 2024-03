Romelu Lukaku parla così dopo l’ultima vittoria della Roma, l’ex attaccante dell’Inter torna anche sul suo passato

Romelu Lukaku senza veli. Intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria della sua Roma contro il Brighton Big Rom, ha parlato così del suo passato ma anche del suo futuro (con relativa battuta). Possibile (ma non sicuro) anche il riferimento alla situazione vissuta con l’Inter da parte dell’attaccante belga.

ROMA – «Qui a Roma è un’esperienza diversa. Ho visto subito l’amore dei tifosi. Nainggolan mi aveva preparato tanto per come mi sarei dovuto comportare. I miei compagni sono stati bravissimi con me. Prima mi ha aiutato Mourinho e adesso De Rossi. Cerco sempre di dare il massimo per la Roma. Ero in una situazione difficile, molta gente non sa quale fosse ma ringrazio tanto la Roma per avermi aiutato».

RIMANERE A LUNGO – «Devo essere intelligente nel dare queste risposte (ride, ndr), devo essere calmo e non voglio polemiche con l’Inghilterra».

