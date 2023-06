Inter, Marchetti su Frattesi: «Un accordo di massima esiste» Le parole del giornalista sul giocatore del Sassuolo

Tramite TMW, Luca Marchetti, ci fa il punto sul mercato dell’Inter per quanto riguarda i contatti con il Chelsea e con Davide Frattesi.

FRATTESI– «Prima di partire però per Londra l’Inter era stata a cena con il Sassuolo, per parlare di Frattesi. La cena è andata bene e non solo per il menu. Un accordo di massima c’è, chiaramente ci sono da limare cifre, bonus e magari anche modalità di pagamento. Ma il valore complessivo dell’operazione (fra i 30 i 35 milioni) e la contropartita tecnica (Mulattieri) è stato definito. Non è detto che non possa essere inserito magari qualche altro ragazzo, ma ci siamo. Il problema è che – come detto nei giorni scorsi – l’Inter farà un mercato sostenibile. Significa che può spendere quanto incassa: non è costretta a vendere in assoluto per recuperare il debito, ma deve essere un mercato a saldo zero. Quindi aspettare di trovare le risorse necessarie potrebbe rimettere in avanti, nella corsa a Frattesi, Roma o Juventus.»

